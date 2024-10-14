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الملك: الأردن إلى جانب لبنان وسيادته .. وتوسع العدوان حرب كلفتها كبيرة

منذ 40 ثانية
الملك: الأردن إلى جانب لبنان وسيادته .. وتوسع العدوان حرب كلفتها كبيرة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ودعم سيادته وأمنه واستقراره.
وشدد جلالته خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في قصر الحسينية، على استعداد المملكة لتقديم المساعدات للأشقاء اللبنانيين، للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب الدائرة.
وبين جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الأردن يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الفاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وحذر جلالته من استمرار وتوسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع.
بدوره، أعرب ميقاتي عن تقديره لجلالة الملك على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في كل المراحل، ولا سيما الجهود التي يبذلها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه.
‎وثمن ميقاتي الدعم الذي تقدمه المملكة عبر الجسر الجوي بين عمان وبيروت لإغاثة النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


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