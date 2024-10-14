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إجلاء رعايا أردنيين من لبنان عبر طائرة عسكرية

منذ 21 ثانية
إجلاء رعايا أردنيين من لبنان عبر طائرة عسكرية

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الإثنين، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 لإجلاء أردنيين من لبنان وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.
وسيتم نقل الرعايا الأردنيين على متن الطائرة والعودة بهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين ونقلهم وقت الأزمات والأحداث الطارئة، من خلال تسخير الإمكانات والقدرات كافة، لضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان.
وحملت الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.
وتهدف المساعدات إلى دعم بعض القطاعات في لبنان ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص الحاصل في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.


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