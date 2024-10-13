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تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين حول حرب الإبادة الجماعية في شمال غزة

منذ ساعة واحدة
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين حول حرب الإبادة الجماعية في شمال غزة

• مشروع تهجير جديد يطل برأسه وإباداة جماعية في غزة برعاية أمريكية وتواطؤٍ دولي وصمت عربي مريب.
• مخطط جنرالات الحرب يستخدم سلاح التجويع وقطع إمدادات الماء والغذاء والدواء لتحقيق هدف التهجير.
• واجب الوقت قطع كل أشكال العلاقات مع العدو المجرم.
• نستنفر جماهير شعبنا للانتفاض غضباً على جرائم المحتل في مختلف المدن والمحافظات والمخيمات.

وطنا اليوم:بعد عام كامل من المعارك الضارية على أرض غزة , وفشل العدو الصهيوني من تحقيق أهدافه العسكرية رغم ممارسته لأبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني الصامد الصابر في قطاع غزة , يطل علينا العدو المجرم بمخطط جديد “مخطط الجنرالات” الذي يهدف لتهجير المدنيين في شمال قطاع غزة وخاصة مخيم جباليا وبيت لاهيا وما حولهما.

ويأتي هذا المخطط الإجرامي في مرحلة من أشد المراحل خطورة حيث يروج الاحتلال لرواية مخادعة مفادها بأن غزة ساحة قتال ثانوية بعد لبنان, في حين أنه ينفذ على الأرض خطة الجنرالات لتهجير أهالي شمال القطاع وإعلانه منطقة عمليات عسكرية مغلقة واستخدام سلام التجويع وقطع جميع إمدادات الغذاء والدواء والشراب والمستلزمات الصحية, وممارسة جرائم إبادة جماعية مروعة , لإجبار السكان على الهجرة القسرية تحت وطأة التجويع والقتل .
إن هذا المخطط الإجرامي الشيطاني بحق أهلنا في شمال غزة وما يجري من جرائم إبادة وتجويع وتهجير للمدنيين لكسر إرادة المقاومة , يتم تنفيذه اليوم برعاية وشراكة أمريكية تامة, وتواطئ دولي مروع, وصمت رسمي عربي مريب.
لذا ندعو حكومتنا الأردنية لوقف خط الإمداد للكيان المجرم الذي يجوع أطفال ونساء غزة ويقتلهم بدم بارد , كما آن الأوان لقطع كل أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني , والسعي بكل الوسائل الممكنة لفضح الكيان ومنع جرائمه واستخدام كافة الأوراق السياسية المتاحة لوقف عدوانه.
كما ندعو أحرار العالم جماعات وأحزاب ونقابات وعلماء ودعاة وهيئات شعبية وسياسية لهبة عالمية عاجلة رفضاً لمخططات تهجير السكان العزل وقتلهم بسلاح التجويع والحرمان من العلاج والدواء ومنع شربة الماء عنهم .
إن جماعة الإخوان المسلمين تستنفر جماهير شعبنا الأردني الأبي شعب النخوة والشهامة للانتفاض غضباً على جرائم المحتل وأعوانه , والانخراط في فعاليات شعبية وجماهيرية عاجلة في مختلف المدن والمحافظات والمخيمات ، رفضاً “لمخطط الجنرالات” ووقف جرائم الابادة الجماعية وحرب التجويع , ووقوفاً في وجه مخططات التهجير، فالانتصار لأهلنا في غزة هو انتصارٌ لإنسانيتنا ولكرامتنا ودفاعاً عن وطننا .

{ وإنِ اسْتَنْصَرُوكم في الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} 72 الأنفال

‎المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين-الأردن

الأحد، 10 ربيع الآخر 1446 هجرية

، الموافق 13/أكتوبر/202


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