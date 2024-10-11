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الحراسيس يلحق بالجعفري ورشيد إلى نهائي بطولة العالم للكراتيه

منذ ساعة واحدة
الحراسيس يلحق بالجعفري ورشيد إلى نهائي بطولة العالم للكراتيه

وطنا اليوم:تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الناشئين، حاتم الحراسيس، اليوم الجمعة، إلى نهائي بطولة العالم والمقامة في مدينة البندقية الإيطالية.
والتحق “الحراسيس” بزميليه، محمد الجعفري (فئة تحت ٢١ عاماً) وهاني رشيد (فئة الشباب) واللذان كان قد تأهلا كذلك إلى نهائي وزنيهما خلال اليومين الماضيين، كما تأهل سابقاً كذلك اللاعب يوسف نوفل للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات فئة تحت ٢١ عاماً.
وقدم “الحراسيس” مستويات مميزة وتمكن من تحقيق الفوز في ٥ نزالات ليضرب موعداً في النهائي يوم غد السبت مع اللاعب الياباني ياجورا كابو.
وافتتح “الحراسيس” مشواره إلى نهائي وزن تحت ٥٧ كغم بالفوز على اللاعب المجري كساناد بنتيجة ٨-٠ في دور الـ ٦٤ ومن ثم فاز على اللاعب التركي غونيس ألبر بنتيجة ٦-٣ في دور الـ ٣٢.
وواصل “الحراسيس” تألقه وفاز في دور الـ ١٦ على اللاعب الروماني كريستيان إدوارد بنتيجة ٤-١ وفي الدور ربع النهائي على اللاعب الإيطالي أبيسيلا كارمين بنتيجة ١٠-٠ قبل أن يُحقق الفوز في نصف النهائي على اللاعب الإسباني ريوس جارسيا ديفيد بنتيجة ٣-١.
من جانبه ودع اللاعب أحمد السعود (وزن تحت ٦٣ كغم) المنافسات من دور الـ ٣٢ حيث افتتح مشواره بالفوز على اللاعب البلغاري مارتن ميهوف بنتيجة ٢-١ قبل أن يخسر أمام البولندي جريزيبيك هوبرت بنتيجة ٢-٣.
وتستكمل يوم غد السبت المشاركة الأردنية في بطولة العالم، حيث سيخوض كل من هاني رشيد وحاتم الحراسيس نهائي ونزيهما.


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