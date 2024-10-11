نقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره العراقي إلى عمان

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، الجمعة، عن نقل مباراة المنتخب الوطني الأردني ضد نظيره العراقي، ضمن النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2025، إلى العاصمة عمّان، وذلك بناءً على الطلب المقدم من الاتحاد نظراً للأوضاع التي تشهدها المنطقة، وبموافقة الاتحاد العراقي لكرة السلة.

وستُقام المباراة في عمّان بتاريخ 22 نوفمبر 2024، على أن تقام مباراة الإياب في العاصمة العراقية بغداد ضمن النافذة الثالثة من التصفيات بتاريخ 24 فبراير 2025.

وقالت الاتحاد إن القرار يأتي حرصاً من الاتحاد الأردني على ضمان سلامة اللاعبين، مع استمرار التصفيات وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة.