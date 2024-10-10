إختتام مسابقة أكاديمية حكيم السنوية التاسعة بإعلان الفائزين وعروضهم المبتكرة

وطنا اليوم_أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن أسماء الفائزين في النسخة التاسعة من مسابقة أكاديمية حكيم التعليمية، التي نظمتها في إطار جهودها لتعزيز الابتكار وتقديم حلول صحية إلكترونية في المملكة. وشارك في المسابقة طلبة من 8 جامعات أردنية قدموا مشاريع مبتكرة، منها تطبيقات العلاج عن بُعد، وأجهزة قابلة للارتداء، وأدوات تشخيص بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة رعاية صحية معتمدة على البيانات.

فاز فريق “Smart Steps” من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول عن مشروعه لتشخيص ومتابعة مرضى باركنسون. وحل فريق “E-skin” من جامعة اليرموك في المركز الثاني عن مشروعه للجلد الإلكتروني، بينما جاء فريق “The Noor Project” من جامعة الحسين التقنية في المركز الثالث عن مشروعه لتوقع كآبة ما بعد الولادة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر عايش، بالمشاريع المقدمة، مؤكداً دورها في تحسين الرعاية الصحية في الاردن.