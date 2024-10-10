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الخارجية: تصريحات سموتريتش لا تنال من الأردن ولا تلغي حق الفلسطينيين

منذ ساعة واحدة
الخارجية: تصريحات سموتريتش لا تنال من الأردن ولا تلغي حق الفلسطينيين

وطنا اليوم:أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن التصريحات المدانة التي تم تداولها لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي كان قد أطلقها في العام 2016 عندما كان نائباً في الكنيست تعكس الفكر العقائدي التحريضي الواهم الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها لهذه التصريحات التحريضية والإقصائية بوصفها خرقاً للقانون الدولي والأعراف الدولية.
وشدد بأنها لا تنال من الأردن و لا تلغي حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن هذه التصريحات تظهر للعالم خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي، وضرورة تحرك المجتمع الدولي وبشكل فوري وعاجل للجم العدوانية الإسرائيلية المنفلتة والتي تبدت عبر استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.


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