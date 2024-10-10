الأردن يدين استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل في لبنان

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، القصف الإسرائيلي في منطقة الناقورة جنوب لبنان الذي استهدف موقع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مما أسفر عن إصابة جنديين من القوات الأممية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1701.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لهذا الاعتداء الإسرائيلي على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مشدداً على ضرورة ضمان أمن القوات الأممية وسلامتها واحترام ودعم الدور المسند إليها في تعزيز السلام والاستقرار بموجب الولاية المناطة بها من مجلس الأمن.

وجدد السفير القضاة إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على لبنان وعده خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة، وأكد التزام الأردن بدعم لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة إطلاق تحرك دولي فوري يفرض وقف العدوان على لبنان.

وأعرب السفير القضاة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين