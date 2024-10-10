الرجوب رئيسا لتيار المحافظين الجدد

في مؤتمر صحفي تم الإعلان عن (تيار المحافظين الجدد)

يضم النهج الجديد والانصار الاردني

وطنا اليوم:بحضور قيادات الحزبين وفي خطوه متقدمه بعد الانتخابات النيابيه اعلن اليوم حزبي الأنصار الأردني والنهج الجديد

تشكيل أئتلاف حزبي يجمعهما تحت مسمى تيار المحافظين الجدد يعد هو الاول بعد الانتخابات النيابيه

تمهيدا لاندماج يسعى لتمثيل كل شرائح المجتمع الأردني

بهدف تحقيق رؤية سياسية مشتركة والتعبير عن هذه الرؤية من خلال تيار موحد يتيح للشباب المشاركة في عملية صنع القرار وإطلاق حوارات بنائه مع كافة شرائح المجتمع

.من جهته أشار امين عام حزب الانصار الأردني عوني الرجوب إلى أن التيار يهدف لتوحيد جهود الأحزاب أيديولوجيا

وتوحيد اهدافها من خلال مسار حزبي سياسي مشترك وصولا إلى مرحلة الإندماج المكتمل

وقال الرجوب ان هذا الأئتلاف يهدف لتحقيق تشاركية في العمل الحزبي الوطني ليكون النهج القادم افضل من النهج الذي اتخذته بعض الاحزاب طريقا لها في الوصول للبرلمان معبرا ان طريق الوصول للبرلمان لا يمكن أن يكون من خلال المال الأسود وشراء ذمم بعض الناخبين حيث يمثل هذا التيار أصحاب الضمير الحي الذين يسعون لحماية الوطن ومقدراته من خلال نخبة من الأردنيين شرفاء مخلصين لوطنهم وقيادتهم

ومن جهته أكد أمين عام حزب النهج الجديد د.فوزان العبادي بأن هذا التيار يأتي لترسيخ الفكر الديمقراطي والعمل التشاركي الحزبي

كما أنه ينمي الحياة الحزبيه ويمكن المجتمع والشباب .

كما أشار العبادي الى أن تيار المحافظين الجدد سيكون تجربة مميزة لرسم مسار حزبي سياسي موحد بين الأحزاب السياسيه المتقاربة بأفكارها وبرامجها مما سيشكل فرصة أقوى لها وتمثيل أوسع وأشمل.

حيث شكر العبادي امين عام وقيادات حزب الأنصار الأردني على تفهمهم لهذه المرحله والإصرار على أئتلاف تكون غايته الاندماج الكامل بعيدين عن حب الانا جاعلين مصلحة التيار هي العليا والتي تسود على الجميع

ومن الجدير بالذكر بأن هذا الإئتلاف الحزبي يعتبر الأول بعد الإنتخابات البرلمانيه

حيث بات مطلب تيار المحافظين الجدد أن يتسلم الشباب دفة قيادة الحزب تنفيذا لرؤية سمو ولي العهد بدعمه لقطاع الشباب حيث هم الاكثر نشاطا وحيويه

واشاد امين عام حزب الأنصار بالعمليه الانتخابيه من الشفافيه والنزاهه التي جرت من قبل الهيئه المستقله للانتخاب وبحياديه تامه

وبارك الرجوب لكافة الناجحين بالانتخابات النيابيه املا منهم العمل بروح الفريق الواحد حفاظا على امن واستقرار الأردن

ومراقبة الآداء الحكومي بشكل يليق بمستوى الاحزاب السياسيه

هذا وقد تم انتخاب امين عام حزب الأنصار الأردني سعادة عوني الرجوب رئيسا لتيار المحافظين الجدد بالإجماع

وشكر الرجوب امين عام حزب النهج آلجديد على د فوزان العبادي على حسن تفاهمه وتقديره للموقف الحزبي الجديد

وحسن نوايا الطرفين في تقدم المسيره الحزبيه