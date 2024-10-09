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حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها الهدهد من حيفا

منذ 15 دقيقة
حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها الهدهد من حيفا

وطنا اليوم:بث حزب الله اللبناني مساء الأربعاء صورا لمواقع استراتيجية عديدة في حيفا، ليؤكد أن بإمكانه ضربها في الوقت الذي يريد.
ولفت مصدر ان الفيديو يحتوي تفصيلا بالغ الأهمية حيث تضمنت الصور القواعد العسكرية والمصانع الحيوية.
كذلك تضمنت الصور أنفاقا ومستشفيات وبنى تحتية ومنشآت عامة بينها جامعة حيفا وبرج اتصالات ومصفاة نفط، ما يؤشر لاستعداد الحزب لقصف هذه المواقع ردا على استهداف إسرائيل للمنشآت المدنية في لبنان.
ويشار إلى أن حزب الله كثف اليوم الأربعاء قصفه للعمق الإسرائيلي، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى وألحق أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات.
وقال المحلل العسكري العميد إلياس فرحات إن هذا الفيديو يدخل ضمن الحرب النفسية ويقول لحكومة إسرائيل “نحن قادرون على ضرب حيفا”، ويتسق مع إعلان نعيم قاسم إن المقاومة تعود بقوة في شكل سابق.
أما العقيد حاتم الفلاحي، فقال إن الصراع تجاوز عرض مثل هذا الفيديو وإن المفروض أن يكون الحزب باشر بالفعل ضرب هذه الأهداف بدل عرض صورها.
وقال إن الأولى أن يبدأ حزب الله بقصف الدفاعات الجوية، حتى يشل قدرتها على اعتراض صواريخه.

 


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