استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوة إسرائيلية خاصة في مدينة نابلس

وطنا اليوم:استُشهد 4 شبان فلسطينيين، الأربعاء، عقب إطلاق قوات خاصة إسرائيلية الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في مدينة نابلس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي الشهداء الـ4، عقب استهداف قوة خاصة لمركبتهم بالرصاص في السوق الشرقي من مدينة نابلس.

وقالت إنّ طواقمها نقلت إلى المستشفى، كذلك، شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة.

وأضافت أن قوة من “المستعربين” تسللت إلى مدينة نابلس وأطلقت النار على مركبة كان يستقلّها 4 شبان قرب السوق الشرقي، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك.