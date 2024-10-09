مباحثات أردنية بريطانية تناولت ضرورة إطلاق تحرك دولي لوقف التصعيد في المنطقة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي.

وتناولت المباحثات ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان بشكل فوري، وإنهاء الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، وضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير الذي يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.

وبحث الوزيران أهمية تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الفورية إلى جميع أنحاء غزة ولبنان، ودعم جهود لبنان في تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١.

كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات