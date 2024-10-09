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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي عشيرتي قعوار والملكاوي

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي عشيرتي قعوار والملكاوي

وطنا اليوم_عمان- 9 تشرين الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة قعوار بوفاة الوزير والعين والنائب الأسبق سمير فرحان قعوار، وإلى عشيرة الملكاوي بوفاة فاطمة ضيف الله الملكاوي، والدة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي قعوار والملكاوي، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.


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