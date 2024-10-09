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تحذيرات جادة من إعلانات زيت الزيتون المضللة

منذ 20 ثانية
Fresh oil is seen at after crush olive at a traditional stone press in the village of Deir Bzeigh near the West Bank city of Ramallah, 15 October 2014. Regional farmers are harvesting their olives this year from mid-October until 01 November. According to figures issued by the United Nations some 80,000 Palestinian families earn their income from growing olives in plantations which reportedly occupy about 48 per cent of the agricultural land in the West Bank and Gaza strip. About 93 percent of the olive harvest pressed to oil with the rest being used in soap production. Photo by Shadi Hatem

وطنا اليوم:دعت نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء زيت الزيتون، محذرة من الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تروج لزيت زيتون بأسعار منخفضة لا تغطي التكاليف الحقيقية لإنتاجه.
وأشارت النقابة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الإعلانات قد تكون مضللة، خاصة وأن موسم عصر الزيتون لم يبدأ بعد، مؤكدة أن بعض الزيوت التي يتم الترويج لها قد تكون مغشوشة، أو منتهية الصلاحية، أو تحتوي على مواد كيميائية ضارة وأصباغ تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأهابت النقابة بالمواطنين الراغبين بشراء زيت الزيتون، ضرورة التأكد من شرائه من المصادر الموثوقة مثل معاصر الزيتون المرخصة، أو المزارعين، أو المراكز التجارية المعتمدة.
كما دعت إلى الاستفادة من الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني، التي تنظمها النقابة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الرقابية الحكومية، وكذلك مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية الذي تقيمه وزارة الزراعة سنوياً بالتعاون مع النقابة.


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