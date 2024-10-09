تحذيرات جادة من إعلانات زيت الزيتون المضللة

وطنا اليوم:دعت نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء زيت الزيتون، محذرة من الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تروج لزيت زيتون بأسعار منخفضة لا تغطي التكاليف الحقيقية لإنتاجه.

وأشارت النقابة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الإعلانات قد تكون مضللة، خاصة وأن موسم عصر الزيتون لم يبدأ بعد، مؤكدة أن بعض الزيوت التي يتم الترويج لها قد تكون مغشوشة، أو منتهية الصلاحية، أو تحتوي على مواد كيميائية ضارة وأصباغ تشكل خطرا على صحة المستهلك.

وأهابت النقابة بالمواطنين الراغبين بشراء زيت الزيتون، ضرورة التأكد من شرائه من المصادر الموثوقة مثل معاصر الزيتون المرخصة، أو المزارعين، أو المراكز التجارية المعتمدة.

كما دعت إلى الاستفادة من الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني، التي تنظمها النقابة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الرقابية الحكومية، وكذلك مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية الذي تقيمه وزارة الزراعة سنوياً بالتعاون مع النقابة.