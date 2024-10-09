رشقة صواريخ من لبنان تقتل شخصين بكريات شمونة وتصيب 6 بحيفا

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط عدد منها في البلدة.

بدورها، ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شخصين قتلا في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان كما أفاد بإصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ على حيفا.

وأطلق عناصر حزب الله بدوره صواريخ تجاه مدينة قيسارية، جنوب مدينة حيفا، ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل صباح اليوم الأربعاء بعد أن واصلت إسرائيل قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت خلال الليل.

وفي المقابل، لوح الحزب بمزيد، من التصعيد، قائلاً: إنه قتل ما لا يقل عن 35 جنديا وضابطا إسرائيليا خلال الاشتباكات الأخيرة، وأصاب نحو 200 من عناصر الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم التوغل في بلدات الجنوب.

وقبل ذلك، أعلن حزب الله، أنه قام فجر اليوم بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من الجنود الإسرائيليين واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا.