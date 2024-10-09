أمنية توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع Insider لتطوير متجرها الإلكتروني

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Insider، المزود العالمي الرائد لأدوات تحسين التجارة الإلكترونية، وذلك في مقر شركة أمنية، بحضور كبار المسؤولين من كلا الشركتين.

تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من حلول Insider المتطورة لتعزيز مبيعات المتجر الإلكتروني لشركة أمنية وتحسين تجربة العملاء بشكل عام، حيث تعتزم أمنية دمج أدوات Insider في تطبيقها للهواتف المحمولة العام المقبل، مما سيسهم في تعزيز خدماتها الرقمية وتوفير تجربة تسوق متكاملة عبر جميع المنصات.

ستركز الشراكة في المرحلة الأولى على تحسين أداء متجر أمنية الإلكتروني من خلال الاستفادة من مجموعة أدوات Insider، التي تشمل: التحليلات المتقدمة: فهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم بشكل أفضل، التخصيص: تقديم عروض وتوصيات مخصصة لكل عميل، تحسين التحويل: زيادة معدلات الشراء وتحقيق أفضل عائد استثماري.

وقال رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان:”متحمسون للشراكة مع Insider والاستفادة من خبراتهم الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية. ستمكننا أدوات Insider من تحليل بيانات العملاء بشكل أفضل، وتقديم تجربة تسوق شخصية ومخصصة، خاصة وأن دمج التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الشركة هو جزء من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائنا، ونحن نتطلع لاستخدام هذه الأدوات أيضا في تطبيقنا الهاتفي في العام المقبل لتعزيز تجربة التسوق عبر هذا التطبيق.”

وأضاف سويدان، ستسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة شركة أمنية كشركة رائدة في مجال الابتكار وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، مبيناً أن أدوات Insider المبتكرة ستسهم في تعزيز مبيعات متجر أمنية الإلكتروني وتحسين تجربة العملاء.

من جانبه، قال المدير التجاري لشركة Insider، أجيش بيلاي “يسعدنا التعاون مع أمنية ودعمهم في تحقيق أهدافهم في مجال التجارة الإلكترونية. نحن على ثقة بأن حلولنا ستساعد أمنية على تحسين أداء متجرهم الإلكتروني وزيادة المبيعات، فضلاً عن توفير تجربة تسوق استثنائية لعملائهم”.