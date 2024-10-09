5 مصابين بعملية طعن في تل أبيب وتضارب حول مصير المنفذ

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء إصابة 5 أشخاص بعملية طعن في الخضيرة شمال تل أبيب دون ذكر هويتهم، مشيرة إلى أن الحادث ما يزال قيد التحقيق.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن اثنين من المصابين أصيبوا بجروح حرجة. في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عملية الطعن نفذت في أماكن مختلفة بالخضيرة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تبحث خلفية الحادث، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الأنباء الأولية تشير إلى أن منفذ عملية الطعن قتل برصاص القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن قوات كبيرة تتجه لمكان الحادث.

أما صحيفة معاريف فقالت إن منفذ العملية لاذ بالفرار، دون معلومات مؤكدة توضح مصير وهوية منفذ العملية.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة دعا -في كلمته بذكرى طوفان الأقصى أول أمس الاثنين- إلى تكثيف العمليات ضد الاحتلال في الضفة الغربية والداخل المحتل.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزايدت أعداد عمليات الطعن وإطلاق النار ضد الإسرائيليين على الحواجز وفي الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة.