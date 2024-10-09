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فتح وحماس تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
فتح وحماس تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

وطنا اليوم:ذكرت مصادر، الأربعاء، أن حركتا فتح وحماس اتفقتا على “تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، ستسمى لجنة الإسناد المجتمعي وتتبع اداريا لحكومة رام الله “.
وأضافت المصادر: “لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضوا مهنيا من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم”.
وتابعت: “تمويل اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة ومن ميزانية الحكومة الفلسطينية والجباية الداخلية”.
ولفتت إلى أن اجتماع لفتح وحماس في القاهرة، الأربعاء، سيبحث تفاصيل تشكيل وعمل اللجنة.
وأفادت المصادر بأن التوافق على هذه اللجنة جاء لقطع الطريق على مخطط بنيامين نتنياهو تشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة يكون الجيش الإسرائيلي هو صاحب القرار فيها.
وتعتبر قضية اليوم التالي بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة محط خلاف كبير.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لا جدوى من أي نقاش حول الإدارة المستقبلية لقطاع غزة قبل القضاء على حماس، وأضاف أن “الخطابات حول اليوم التالي طالما بقيت حماس على ما هي عليه، لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ”.


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