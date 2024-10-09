إصابة مستشار وزير المالية الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان

وطنا اليوم:أصيب مستشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مواجهة في جنوب لبنان، وسط تباين في المعلومات حول حصيلة قتلى وجرحى الجيش في المعارك الدائرة مع “حزب الله”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستشار سموتريتش، شموئيل بوخريس، الذي يشغل منصب قائد سرية في لواء الكسندروني الاحتياطي، أصيب خلال مواجهة في جنوب لبنان.

وقال مكتب الوزير إنه في حالة جيدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأربعاء إصابة 3 جنود في صفوفه بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

وأفاد بأن جنديا نظاميا وجندي احتياط في الوحدة 504، أصيبا بجروح خطيرة الليلة الماضية في معركة في جنوب لبنان. وفي حادث آخر، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 8207، لواء الناحال الشمالي (228)، بجروح خطيرة في معركة في جنوب لبنان.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 9 جنود وضباط في معارك جنوب لبنان، على الرغم من مزاعم بأن العدد أكبر وبأن الجيش يخفي خسائره الحقيقية.

بدوره، أكد “حزب الله” اللبناني أن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة فاقت 35 قتيلا و200 جريح من نخبة ضباطه خلال المعارك في جنوب لبنان، مشددا على أنه “لم يفلح حتى الساعة بالدخول إلى قرانا الصامدة”.

يشار إلى أن اللواء الثالث مشاة “ألكسندروني” هو أحد ألوية فرقة الجليل 91 المعروفة أيضا باسم “عصبة الجليل”، هي وحدة إقليمية تابعة للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي. مهمتها الأساسية حماية الحدود الشمالية لإسرائيل، وخاصة الحدود مع لبنان. مقر الفرقة الرئيسي يقع في منطقة بيرانيت شمال إسرائيل.

وتضم الفرقة عدة وحدات قتالية رئيسية، من بينها لواء المشاة 300 “بارام”، ولواء المشاة 769 “حيرام”، إلى جانب ألوية احتياطية مثل اللواء الثالث مشاة “ألكسندروني” واللواء الثامن المدرع.