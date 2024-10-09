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رئيس الوزراء يحضر توقيع اتفاقية لتطوير وادارة ميناء العقبة

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء يحضر توقيع اتفاقية لتطوير وادارة ميناء العقبة

وطنا اليوم:حضر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الاربعاء التَّوقيع على اتِّفاقيَّة لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة بإجمالي استثمار مباشر يبلغ 242 مليون دولار وفقا لوكالة الانباء الأردنية.
اتفاقيَّة لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة تسهم في تعزيز تنافسيَّة ميناء العقبة إقليميَّاً ودوليَّاً ومكانة العقبة كمركز حيوي للتِّجارة وسلاسل الإمداد.


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