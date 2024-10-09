استخدام باص عمان بشكل مجاني لحاملي تذاكر النشامى

وطنا اليوم:نظم باص عمان بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم مبادرة لدعم النشامى في مباراتهم ضد منتخب كوريا يوم غد الخميس، حيث سيتم استخدام حافلات عمان بشكل مجاني لحاملي تذاكر المباراة. وأوضح مدير دائرة عمليات النقل العام بأمانة عمان المهندس محمد السريحين، ان منظومة النقل في الامانة ليست للنقل فقط بل هي منظومة اجتماعية واقتصادية لتجويد حياة المواطن، حيث تم التنسيق مع الاتحاد الاردني لكرة القدم لتقديم النقل المجاني لحاملي التذاكر من جانبه قال رئيس قسم العمليات في شركة رؤية عمان الحديثة للنقل ينال عفانة، إنه من باب المسؤولية الاجتماعية لشركة رؤية عمان، تم التنسيق من قبل ادارة الشركة متمثلة بأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة مع امين عمان لاتحاد كرة القدم لادراج رحلات مجانية على الحافلات لحاملي بطاقات المبارة في ايام 10-10 و 15-10، حيث يحق له التنقل عبر حافلات الباص السريع وحافلات عمان ذهابا وايابا، دعما للنشامى وللمجتمع