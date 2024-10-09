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مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والحسين التقنية

منذ ساعة واحدة
مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والحسين التقنية

وطنا اليوم:وقّع رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي وذلك تركيزاً على إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، للاستفادة من مبادرات مسارات منصة HTUX.ORG التعليمية المسرّعة والتي تعتبر المنصة الرقمية العربية الأولى من نوعها والتي قام بتطويرها مركز التعلم الرقمي في جامعة الحسين التقنية.
وحضر حفل التوقيع من جامعة عمان الأهلية عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، والأستاذ الدكتور جمال النابلسي ومن جامعة الحسين التقنية نائب الرئيس الأستاذ الدكتور لطفي الشريف، السيد رامي الكرمي مدير مركز التعلم الرقمي، المهندسة مي حجازي مديرة التعلم الرقمي.
وأشار حمدان إلى أن جامعة عمان الأهلية تسعى دائمًا إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الرائدة، مما يسهم في رفع مستوى التعليم العالي وتحسين جودة مخرجاته. وأضاف: ‘نحن نؤمن بأهمية التعاون الأكاديمي في تعزيز الابتكار وتزويد طلبتنا بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.’
وأضاف أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الطلبة من الوصول إلى موارد تعليمية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم التقنية والمهنية المستقبلية.
وأكد الحنطي أن الهدف من هذه المنصة هو توفير 4000 فرصة “نمو” مجانيّة لتدريب طلبة الجامعات الأردنية المشاركة بهدف إحداث نمو وتغيير إيجابي في مساراتهم الوظيفية، وتزويدهم بالمهارات التي تجهّزهم لسوق العمل الحديث والمتسارع.
وتضمنت الاتفاقية المشاركة الفعالة للطلبة للاستفادة من مبادرات مسارات منصة HTUX.ORG التعليمية المسرعة، إضافة إلى تنظيم جلسات وفعاليات للتوعية والترويج والمعرفة وجلسات الإجابة عن الاستفسارات لمبادرات منصة HTUX. ORG للفئة المستهدفة من خريجي وطلبة السنة النهائية من طلبة جامعة عمان الأهلية من مجموع المستفيدين من الأربعة آلاف فرصة ” نمو” المجانية المقدمة للشباب الأردني بهدف إحداث نمو وتغيير إيجابي في مساراتهم الوظيفية من خلال مسارات تعلم مسرعة مدتها لا تزيد عن ستة أشهر تقدم من خلال منصة HTUX.ORG .


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