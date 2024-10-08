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الغذاء والدواء: منتج الكيك الذي يظهر في فيديو متداول لا يستورد إلى المملكة

منذ 22 ثانية
الغذاء والدواء: منتج الكيك الذي يظهر في فيديو متداول لا يستورد إلى المملكة

وطنا اليوم:كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، أن منتج الكعك “الكيك” الذي يظهر في مقطع فيديو متداول لا يتم استيراده إلى المملكة وفقا لقاعدة البيانات، مؤكدا أنه لا صحة للإدعاءات المتعلقة بالمنتج والمتمثلة بوجود حبوب تسبب الشلل داخل قطع الكيك.
ووضح مهيدات في بيان صحفي، أن الفيديو المشار إليه والذي يتضمن تحذيرات مزعومة من شراء المنتج، تم تداوله خارج المملكة وتناقله في عدة بلدان وبشكل متكرر منذ عام 2019 وبادعاءات تحذيرية مختلفة، مبينا أنه من الناحية الفنية والتصنيعية لإنتاج مادة الكيك فإن نظام التنقية يمنع مرور مكونات خليط الكيك التي يزيد طولها أو عرضها عن 700 ميكرون (0.7) ملليمتر)، فضلا عن أنه من غير الممكن بقاء الحبوب في الحالة الجيدة التي تبدو عليها في الفيديو بعد تعرض الكيك لعملية الخبز.
وأضاف مهيدات أن كافة المواد الغذائية المستوردة تخضع للاشتراطات الصحية والقواعد الفنية والفحوصات المخبرية ووفقا لتشريعات المؤسسة فانه لا يتم انجاز أي بيان إلا بعد استيفاء كافه الاجراءات .
وأهابت المؤسسة بالإخوة المواطنين التحقق من صحة مثل هذه المقاطع قبل إعادة نشرها وتداولها بالرجوع إلى الجهات الرسمية المرجعية، حفاظا على الأمن الغذائي الوطني والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)


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