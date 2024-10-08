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عشيرة العبد الرزاق تطالب بإعدام قتلة ابنها منذر

منذ 21 ثانية
عشيرة العبد الرزاق تطالب بإعدام قتلة ابنها منذر

وطنا اليوم:أصدرت قبيلة الزعبي عامة وعشيرة العبد الرزاق خاصة بيانا طالبت فيه باعدام قتلة ابنهم منذر حسن احمد العبد الرزاق وكل من يثبت اشتراكهم في هذه الجريمة.
وأكدت تأجيل اخذ العطوة العشائرية لحين التأكد من كافة ملابسات وخيوط القضية الجرمية وجلاء كافة الاطراف المشتركين بالجرم.

وتاليا نص البيان:
“يقول الله تعالى(ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون)
بقلوب يعتصرها الالم والغضب الشديد من هذا التصرف الغادر الجبان الذي تعرض له ابننا منذر حسن احمد العبد الرزاق على ايدي قتله غادرة لا تخاف الله فان عشيرتنا تطالب باعدام القتله ومن يثبت اشتراكهم في هذه الجريمة وعليه فقد تم الاتفاق على تاجيل اخذ العطوة العشائرية لحين التأكد من كافة ملابسات خيوط القضية الجرمية بكافة تفاصيلها مع اجلاء كافة الاطراف المشتركين بالجرم من ذوي الجناة عائلة العطين(الصبيحات) وعائلة ابو الكاس ومن يثبت اشتراكه في هذه الجريمة من مدينة الرمثا ومنطقة الخالدية.
وأننا نقدر دور الاجهزة الامنية والقضاء الاردني العادل مع ما قامت به من اجراءات امنية صارمة انتهت بكشف خيوط الجريمة.
حمى الله الاردن قيادة وشعبا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني من كل مكروه”


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