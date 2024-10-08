صناعة عمان تبحث تعزيز تواجد الصناعات الوطنية في أسواق الاستهلاكية العسكرية

وطنا اليوم:اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الاهمية الكبيرة لاسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في استيعاب المنتجات الوطنية، وذلك للدور الهام الذي تقوم به فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي في المملكة، وللاقبال الكبير الذي تشهده اسواقها من جميع المواطنين، عسكريين ومدنيين، موضحا ان القطاع الصناعي يتطلع الى مزيد من التعاون مع المؤسسة بما يسهم في زيادة تواجد المنتجات الوطنية في اسواقها.

وقال المهندس الجغبير خلال اجتماع عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، الأثنين، بحضور مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد، ان غرف الصناعة تثمّن تعاون ادارة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في حل المعيقات التي تواجه دخول المنتجات الاردنية الى اسواق المؤسسة ، وكذلك حرص المؤسسة على استقطاب الشركات الصناعية الوطنية لضمان تواجد منتجاتها في اسواقها.

من جهته اكد العقيد الحديد حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، مبينا ان الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتحتل منتجاتها حيزا كبيرا من اسواق المؤسسة التي تبلغ (120) سوقا، تقوم بتشغيل حوالي (6) الاف موظف وموظفة.

واوضح الحديد ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، من خلال توفيرها المستلزمات الضرورية لهم بأسعار مناسبة في اسواقها المنتشرة بجميع المحافظات، مبديا استعداد المؤسسة لبحث اي معيقات تواجه الصناعيين الأردنيين في دخول اسواقها.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تخص شركات صناعية اردنية فيما يتعلق بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية