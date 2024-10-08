فتح تحقيق للتأكد من صحة إساءة عضو هيئة تدريس في اليرموك لرسول الله

وطنا اليوم:أفاد عدد من طلبة جامعة اليرموك، بأن أحد أعضاء هيئة التدريس (دكتور محاضر)، أساء لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خلال محاضرة، امس الاثنين.

ووفق روايات الطلبة فإن الدكتور قال أمام جميع الطلبة في المحاضرة: “لازم تعرف تقرأ وتكتب وما تكون زي النبي لما قال ما أنا بقارئ”.

من جهته، قال رئيس جامعة اليرموك إسلام مساد، إنه وجه بتشكيل لجنة تحقق لمعرفة تفاصيل ما جرى، وإذا تأكدت إساءة الدكتور للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون.

كما صرح مصدر مسؤول في جامعة اليرموك الحكومية أن الجامعة ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق بشكل فوري للتحقق من صحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اتهام أحد أعضاء هيئة التدريس بالإساءة إلى النبي محمد ﷺ.

وأكد المصدر في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الجامعة لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الإساءة، وخاصة إذا كانت تتعلق بشخص النبي محمد ﷺ، مشددًا على أن هذه القضايا تؤخذ بجدية تامة.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التحقيق ستتضمن استجواب الطالب الذي أثار القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتحقق من صحة الواقعة ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى نشرها على الإنترنت بدلاً من تقديم شكوى رسمية لإدارة الجامعة. والهدف من التحقيق هو التحقق من دقة الادعاءات ومعرفة دوافع الطالب في توجيهها عبر منصات التواصل بدلاً من الطرق الرسمية.

ودعا المصدر طلاب الجامعة إلى الامتناع عن اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه القضايا التي قد تسيء إلى سمعة الجامعة والتعليم العالي في الأردن بشكل عام، مؤكدًا أن الجامعة تتعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها بشفافية ونزاهة.