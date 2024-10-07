عبور أكثر من 400 ألف شخص من لبنان إلى سوريا في أسبوعين

وطنا اليوم:أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية الاثنين أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، أي منذ أن كثّفت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة في لبنان.

وقالت الوحدة في تقرير “من تاريخ 23 أيلول/سبتمبر لغاية 5 تشرين الأول/أكتوبر 2024 سجّل الأمن العام عبور 300,774 مواطن سوري و102,283 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية”.