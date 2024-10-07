الصفدي: عدد محدود من الأردنيين بقي في لبنان

وطنا اليوم:كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنّ المواطنين العائدين من لبنان على متن طائرة عسكرية اليوم الإثنين، هم الأكثر عددًا من الأردنيين الراغبين بالعودة من الأراضي اللبنانية.

وقال الصفدي في تصريحات صحفية عقب وصول الطائرة العسكرية من لبنان، إنّ عددًا محدودًا من الأردنيين بقي في لبنان.

وبين أنّه من يوم 1 آب حتى اليوم فقد عاد 3200 أردنيًا من الأراضي اللبنانية، مبينًا أنّ عدد المواطنين الذين بقوا في لبنان هو عدد محدود جدًا.

وبتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، أجلى الأردن اليوم الإثنين ٤٤ مواطناً أردنياً من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت قد وصلت مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم حاملة على متنها مساعدات إنسانية للشعب اللبناني الشقيق.