جيش الاحتلال : سنبدأ العمل ضد حزب الله من البحر

وطنا اليوم:على غرار غزة، دعا جيش الاحتلال الإسرائلي، اللبنانيين، الى الابتعاد عن سواحل البحر الابيض المتوسط، إيذانا ببدء عمليات عسكرية في عرض البحر.

وحول ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا العمل ضد حزب لله من البحر.

كما حذّر الجيش الإسرائيلي، اللبنانيين من الوجود على ساحل البحر جنوب نهر الأولي ويقول إنه سيعمل ضد أهداف لحزب الله.

الى ذلك قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات حفظ السلام بلبنان (يونيفيل) تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي قرب أحد مواقعها في لبنان.

وأضاف أنه من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تنفذ تفويضا من مجلس الأمن.