حدث امني صعب في شمال غزة ومروحيات الاحتلال تهرع للمكان

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة صهيونية مكونة من 10 جنود صهاينة بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مدينة غزة، مضيفة أنها رصدت هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وأكدت أنها قامت باستهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بعبوة أرضية وقذيفة “الياسين 105” شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد إعلام عبري عن وجود حدثان أمنيان صعبان في شمال قطاع غزة، وأن 3 مروحيات على الأقل، تنقل جنودا تعرضوا لهجوم قرب جباليا.