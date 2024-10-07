رئيس الوزراء: الأردن سيبقى بقيادة الملك السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان عبر منصة إكس: سيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.

وأعاد رئيس الوزراء نشر فيديو يوضح الجهود والجسر الجوي المستمر للإغاثة والمستشفيات الميدانية والمبادرات الصحية النوعية، التي يقدمها الأردن دعما لصمود الاشقاء في غزة والضفة الغربية.