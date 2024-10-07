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سلاح الجو يخلي 44 مواطناً أردنياً من لبنان عبر طائرة عسكرية

منذ ساعتين
سلاح الجو يخلي 44 مواطناً أردنياً من لبنان عبر طائرة عسكرية

وطنا اليوم:بتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، أجلى الأردن اليوم الإثنين ٤٤ مواطناً أردنياً من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت قد وصلت مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم حاملة على متنها مساعدات إنسانية للشعب اللبناني الشقيق.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن عملية الإخلاء جاءت ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة سالمين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.
وأكد السفير القضاة استمرار خلية الأزمة المشتركة من أجهزة الدولة الأردنية، في إخلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة. كما أكد على أن السفارة الأردنية في لبنان على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية هناك استناداً إلى قاعدة البيانات الموجودة لدى مركز عمليات الوزارة، وعلى أن جميع الأردنيين في لبنان بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم.
كما أكد السفير القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية في بيروت سيتواجد في مطار رفيق الحريري الدولي للإشراف على عمليات إخلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، معرباً عن شكره للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على تسهيل عمليات الإخلاء للمواطنين الأردنيين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وقال السفير القضاة أنه ومنذ بداية شهر آب الماضي، وصل ٣٢١٩ مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي.
وأعلن السفير القضاة عن تفعيل منصة إلكترونية للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية، داعياً المواطنين الأردنيين الراغبين بمغادرة لبنان إلى ضرورة التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/BeirutForm، والتواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في لبنان لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
‏•مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
‏•00962799562903
‏•00962799562471
‏•00962799562193
‏أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: ⁦‪op.ctr@fm.gov.jo


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