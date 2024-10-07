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عشيرة الزعبي تقبل دخالة الشيخ طلال الماضي

منذ 19 ثانية
عشيرة الزعبي تقبل دخالة الشيخ طلال الماضي

وطنا اليوم:قَبلت عشيرة الزعبي ، الاثنين ، دخالة العين الشيخ طلال صيتان الماضي، في قضية جريمة القتل التي شهدتها مدينة الرمثا.
وكلفت عشيرتا بني خالد وابو الكاس الماضي دخيلا بعد الجريمة التي راح ضحيتها شخص من عشيرة الزعبي، والمتورط فيها أحد الأشخاص من عشيرة بني خالد بالاشتراك مع فتاة من عشيرة أبو الكاس.
وكلفت العشيرتان الشيخ الماضي بالسير بالإجراءات العشائرية حسب الأصول.
وكان مصدر أمني أعلن اليوم ان بلاغاً ورد قبل ايام بوجود شخص مصاب بعيار ناري داخل منزله في لواء الرمثا مما أدى إلى وفاته، ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة وما زال التحقيق جارياً معه تمهيداً لإحالته للقضاء


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