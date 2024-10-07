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أسرة وزارة التعليم العالي تحتفل بحصولها على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

منذ 37 ثانية
أسرة وزارة التعليم العالي تحتفل بحصولها على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

وطنا اليوم:بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة أ.د مأمون الدبعي احتفلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين الموافق 7-10-2024 بحصولها على على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة التاسعة (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) عن فئة الوزارات الصغيرة والمتوسطة.
وقد كرم الوزير محافظة خلال الحفل كلاً من: أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، ومدراء المديريات والوحدات الإدارية في الوزارة تقديراً لجهودهم الجبارة التي بذلوها مع جميع موظفي الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بالحصول على هذه الجائزة التي تعتبر وسام شرف على صدور جميع العاملين في الوزارة ومحفزاً لمزيد من البذل والعطاء تحقيقاً للرؤى الملكية السامية، وخدمةً للوطن والمواطنين.


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