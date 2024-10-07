مجموعة كابيتال بنك الراعي البلاتيني للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين في السوق المالية

وطنا اليوم-أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن رعايتها البلاتينية لفعاليات المؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالسوق المالية، الذي عقد في مدينة العقبة في الرابع والخامس من شهر تشرين الأول الجاري، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وبحضور أكثر من 400 من الأخصائيين والخبراء العالميين والعرب والأردنيين في مجال التداول المالي.

تأتي رعاية مجموعة كابيتال بنك لهذا المؤتمر في إطار استراتيجيتها لدعم التطوير المهني للمتخصصين في الأسواق المالية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للمؤتمرات والفعاليات المالية الهامة، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المصرفيين والمتداولين في الأسواق المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ومثّل المؤتمر فرصة حقيقية لمناقشة القضايا المحورية التي تؤثر على القطاع المالي، مثل التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة، التغير المناخي والتمويل الأخضر، وانهيار بعض البنوك في عام 2023.