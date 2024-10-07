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الغزو والعبابنة والسحيمات يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

منذ ساعتين
الغزو والعبابنة والسحيمات يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

وطنا اليوم:أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، محمود العبابنة بتعيينه رئيسا للمجلس القضائي.
كما أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، محمد الغزو بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية، ومحمد السحيمات بتعيينه عضوا في المحكمة الدستورية.
وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.


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