إذاعة الجامعة الأردنية تغطي شمال المملكة ببث تجريبي على التردد 93.3

وطنا اليوم:في خطوة جديدة نحو توسيع نطاق تأثيرها الإعلامي وتعزيز حضورها في المشهد الوطني، أعلنت إذاعة الجامعة الأردنية، بتوجيه من معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة، عن بدء بثها التجريبي في شمال المملكة على التردد 93.3. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل مع جمهور أوسع وتقديم برامج متنوعة ومتجددة تعكس ثراء التنوع الثقافي والتعليمي في الأردن.

وأكد الدكتور جهاد فريج، مدير إذاعة الجامعة الأردنية، على أهمية هذه الخطوة قائلاً إن إطلاق البث التجريبي في شمال المملكة يمثل تطورًا مهمًا في مسيرة الإذاعة، إذ نسعى من خلاله إلى الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، وتقديم محتوى مبتكر يتناول القضايا الاجتماعية والثقافية والوطنية التي تهم المستمعين. هذا المشروع يعكس التزامنا بدورنا الإعلامي والتعليمي، ويؤكد حرصنا على التفاعل المستمر مع الجمهور.

ويأتي هذا التوسع في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع، حيث ستعمل الإذاعة على تقديم برامج تُعنى بالقضايا الحيوية ذات الاهتمام الوطني، ما يعزز جسور التواصل والحوار البنّاء بين مختلف فئات المجتمع. وستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف الجامعة بتقديم إعلام هادف ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

ومنذ تأسيسها قبل نحو 15 عامًا، تعد إذاعة الجامعة الأردنية منبرًا إعلاميًا متميزًا في نشر المعرفة والثقافة بين فئات المجتمع، وخاصة الشباب. وقد استطاعت الإذاعة تقديم محتوى إعلامي متنوع يتماشى مع احتياجات وتطلعات المستمعين، مما جعلها إحدى أهم المنصات الجامعية التي تحظى بتقدير محلي ودولي على حد سواء.