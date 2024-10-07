الضمان توضح شروط استحقاق أبناء المتقاعدين الأردنيين للمنح الجامعية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن شروط استحقاق أبناء المتقاعدين والمتقاعدات الأردنيين من المنح الدراسية التي توفرها المؤسسة بالشراكة مع مجموعة من الجهات التعليمية الخاصة لنيل متطلبات مرحلة البكالوريوس.

وبينت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة أبناء المتقاعدين والمتقاعدات الأردنيين من المنح الدراسية؛ أن لا يزيد راتبهم التقاعدي عن (275) ديناراً، وأن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة خلال العام 2024 بمعدل إجمالي لا يقل عن (60%)، وأن لا يكون حاصلاً على أي منحة دراسية من أي جهة أخرى، إضافة إلى أن لا يزيد عُمر الطالب عن (19) عاماً، وأن يكون حاصلاً على قبول من أحدى الجامعات المعتمدة لهذه المنح وهي جامعة الزرقاء، وعمان العربية، وعمان الأهلية، والعربية المفتوحة، وجدارا، وكلية الخوارزمي الجامعية وكلية لومينوس الجامعية، وأن يكون المتقاعد أو المتقاعدة أردنيين.

وبينت المؤسسة أنه يحق لكل متقاعد الاستفادة من منحة دراسية جامعية واحدة فقط، موضحة أن هذه المنح لا تشمل رسوم التسجيل الخاصة بكل جامعة، مشيرة بأنها بدأت باستقبال طلبات المتقاعدين الذين يرغبون بالاستفادة من خدمة المنح الدراسية الجامعية المخصصة لأبناءهم منذ مطلع الشهر الحالي وتستمر حتى 31/10/2024.

وأوضحت أنه يتعين على المتقاعدين أو المتقاعدات لتقديم الطلب، الدخول إلى حسابهم الشخصي من موقع المؤسسة الإلكتروني بعد ادخال الرقم الوطني وكلمة السر ومن ثم اختيار منصة المنح الجامعية وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب مع ارفاق صورة عن شهادة الثانوية العامة والقبول الجامعي من أحدى الجامعات المشار إليها وتحميلها في ملف واحد بصيغة pdf، وبدورها ستقوم المؤسسة بالاتصال بالمتقاعد لاحقاً الذي انطبقت عليه الشروط للحصول على المنحة.