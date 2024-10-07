بحث سبل التعاون بين مجمع اللغة العربية الاردني والمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية

وطنا اليوم:صرح بلال حسن التل الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية ، ان وفدا من المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية المنبثق عن جماعة عمان لحوارات المستقبل قد التقى بالاستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت رئيس مجمع اللغة العربية الاردني ، حيث وضع الوفد البخيت بصورة مايقوم به المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية من نشاطات لتحقيق اهدافه في حماية اللغة العربية والدفاع عنها، وكذلك خطط عمل المشروع في مرحلته الثانية.

واستمع الوفد من رئيس المجمع إلى موجز لمهام المجمع، والنشاطات التي يقوم بها، وعن خطط عمله المستقبلية خدمة للغة العربية وتنفيذا لقانون المجمع، ولقانون حماية اللغة العربية. كما أستمع الوفد الى توجيهات رئيس مجمع اللغة العربية الاردني ومقترحاته ومجالات العمل لخدمة اللغة العرببة، و اتفق الطرفان على استمرار التعاون والتشاور بينهما لما فيه خدمة اللغة العربية. وضم الوفد اضافة الى التل كل من الاستاذ الدكتور عبد الناصر ابو البصل عضو اللجنة التنفيذية للمشروع، وزير الاوقاف الاسبق، وعلاء العرموطي عضو الفريق القانوني للمشروع، الامين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان