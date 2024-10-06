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الأردن ينفي فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران

منذ 28 ثانية
الأردن ينفي فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران

وطنا اليوم:نفى مصدر أردني رفيع”، الأحد، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأردن سيفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران.
وأكد المصدر ذاته، أن الأردن أبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال في تصريح سابق، أن الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي.
وقال الصفدي، حينها، إن رسالتنا واضحة للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد ولن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي.
وقال إن مسؤوليتنا الأولى تجاه شعبنا هي حماية سيادة بلدنا وسلامة شعبنا، لذا فإن موقفنا هو أنه لا ينبغي لأحد أن يستخدم مجالنا الجوي ولا ينبغي لأحد أن يعرض شعبنا لخطر أي مقدوف للسقوط فوق أي جزء من أرضنا والإضرار بشعبنا وهذا هو الموقف الذي أبلغناه لكل من الإيرانيين والإسرائيليين بعبارات لا لبس فيها ولن نكون ساحة معركة في مواجهة لن تؤدي الا الى المزيد من الدمار والأذى ولن تنهي الاحتلال ولن تنهي المواجهة بين إيران وإسرائيل فهي مجرد جولة أخرى من المواجهات المتبادلة التي لن نقع في وسطها ولن نسمح بتعريض أمننا وسلامة شعبنا للخطر.


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