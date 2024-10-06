وزيرة النقل تبحث مع نقابة ملاحة الأردن تحديات القطاع

وطنا اليوم:بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني، اليوم الأحد، مع نقابة ملاحة الأردن، وممثلي شركات ملاحة أردنية، تحديات القطاع وكيفية تطويره وزيادة تنافسيته.

وأكدت التهتموني خلال اللقاء، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن التشاركية بين الوزارة والنقابة وممثلي الشركات العاملة في القطاع له أهمية في مواجهة تحديات تنافسية القطاع عالميا، خاصة قضايا الشحن والملاحة.

وبينت أن الوزارة تدرس مطالب النقابة وشركات الملاحة بهدف تذليل العقبات أمامها، والتعاون في حل أية مشكلة أو قضية تطرأ للعاملين في القطاع.

من جهته، رحب نقيب النقابة الدكتور دريد محاسنة، بتعاون الوزارة تجاه قضايا القطاع والروح الإيجابية التي تتعامل بها الوزارة مع مطالب النقابة.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي لتأسيس النقابة وخطط التحديث التي تقوم بها، ومناقشة تطوير قطاع الملاحة في الأردن والتحديات التي تواجهه خاصة المتعلقة بزيادة الواردات والمنافسة العالمية، وتطوير الموانئ والتحديات التشغيلية المختلفة وكيفية تعزيز العلاقات التجارية مع الدول المحيطة