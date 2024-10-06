بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً على جنوب قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1,"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

وطنا اليوم:استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، منذ بدء الحرب الدائرة على قطاع غزة نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد، إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.
واشتمل الإنزال الذي نفذ بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مساعدات غذائية وإغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ولتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.
وبلغ عدد الانزالات الجوية الأردنية 122 إنزالاُ و 266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة والتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة هناك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:23

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراحه في معارك غزة

20:15

الخارجية تتابع ما ورد بخصوص اختفاء مواطنيْن في المكسيك

20:11

الأردن يدين مساعي الكنيست لحظر الأنروا بالأراضي المحتلة

19:47

الملك يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

19:43

المومني للناطقين: ضرورة إعلام المجتمع بماهية القرارات ودوافعها

19:34

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4 تباشر أعمالها

19:27

الأردن ينفي فتح مجاله الجوي للطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران

19:25

أبو عبيدة: نبارك عملية بئر السبع التي نفذها أحد أبطالنا

19:16

وزيرة النقل تبحث مع نقابة ملاحة الأردن تحديات القطاع

19:06

نعم يا دولة الرئيس ، طموحات الشباب سقفها السماء

19:03

إلغاء رحلات الطيران في إيران ابتداء من مساء اليوم

17:42

موظفو كابيتال بنك يتطوعون لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع مبادرة مدرستي ضمن فعالية اليوم الوظيفي

وفيات
وفيات الأحد 6-10-2024وفيات الجمعة 4-10-2024وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة الله