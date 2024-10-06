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إلغاء رحلات الطيران في إيران ابتداء من مساء اليوم

منذ ساعة واحدة
إلغاء رحلات الطيران في إيران ابتداء من مساء اليوم

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني إلغاء الرحلات في المطارات الإيرانية بين الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، حتى السادسة من صباح الانين، بحسب التوقيت الإيراني.
يأتي ذلك في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي للرد على الضربة التي شنتها إيران واستهدفت قواعد عسكرية ومطارات عقب إطلاق نحو 200 صاروخ مطلع أكتوبر الجاري.
وكان أفاد مصدر عسكري مطلع أن خطة رد طهران الحازمة على أي خطوات محتملة من كيان الاحتلال الإسرائيلي جاهزة، وفقا وكالة تسنيم الإيرانية.
وأكد مسؤول إيراني أن قادة المقاومة “لم يطلبوا إرسال قوات إيرانية ولا يشعرون بنقص في عدد القوات”.
ومن جهته، قال وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت إن “إيران لم تمس قدراتها ولم تتضرر أي طائرة”.
وكان مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكروا أن الجيش يستعد لتنفيذ عملية مهمة ضد إيران، حسبما أفادت القناة 13 العبرية.
ووفقا لتقارير، تكبدت دفاعات الاحتلال الإسرائيلي ضد الهجوم الإيراني الأخير بالصواريخ الباليستية مبلغًا كبيرًا. حيث أطلقت إيران نحو 200 صاروخ، لم يتم اعتراض جميعها، مما دفع “تل أبيب” لتفعيل أنظمة الدفاع الجوية، بما في ذلك “آرو-2″ و”آرو-3”.


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