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غالانت لإيران: انظروا لما يحدث في غزة ولبنان واعتبروا

منذ ساعتين
Israel's Defence Minister Yoav Gallant meets soldiers in a field near Israel's border with the Gaza Strip, in southern Israel October 19, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun TPX IMAGES OF THE DAY

وطنا اليوم:وسط ترقب رد تل أبيب على طهران عقب الهجوم الصاروخي، الأسبوع الفائت، أطل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، بتهديد جديد.
حيث قال من قاعدة نبطيم الجوية التي أصيبت بالهجوم، إن “الإيرانيين لم يمسوا حتى قدرات القوة الجوية، ولم يتضرر سرب واحد، ولم تتضرر طائرة واحدة، ولا يوجد مدرج واحد لا يسمح بالإقلاع، ولا يوجد ضرر على استمراريتنا”.
وأضاف أن “من يعتقد أن محاولته مهاجمة إسرائيل ستمنعنا من الرد، عليه أن ينظر إلى ما يحدث في غزة وبيروت”.
كما أردف أن “الأمور واضحة للغاية، وعلى سلاح الجو مسؤولية كبيرة جداً في هذا الأمر”.

200 باليستي
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن إطلاق 200 صاروخ باليستي نحو 3 قواعد عسكرية إسرائيلية في 1 أكتوبر، مؤكداً نجاح “مهمته”.
إلا أن إسرائيل عادت وأعلنت أن بضعة صواريخ طالت قاعدتين عسكريتين، دون إحداث أضرار تذكر، متوعدة برد مؤلم.
فيما هددت إيران برد فعل “ربما أقوى” لأي هجوم عليها، قائلة إن لكل عمل سيكون هناك رد فعل متناسب ومماثل منها وربما أقوى.
في حين تصاعدت المخاوف الدولية من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية أشمل.


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