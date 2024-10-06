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السير : 6 وفيات في يوم واحد ناجمة عن مخالفات خطرة

منذ 7 ثواني
السير : 6 وفيات في يوم واحد ناجمة عن مخالفات خطرة

وطنا اليوم:تعاملت الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من الحوادث التي أدت إلى حدوث وفيات وإصابات.
وأوضحت الإدارة أن يوم الجمعة الماضي سجل 6 وفيات و27 إصابة، وضبط 28 مركبة تسير بعكس اتجاه السير و63 سائقا تجاوزوا بمركباتهم الإشارة الضوئية الحمراء.
ودعت إلى التقيد التام بقواعد وأولويات المرور وعدم ارتكاب أي من المخالفات المسببة للحوادث القاتلة، والتي غالبا ما تنجم عن مثل هذه المخالفات الخطرة وغيرها مثل استخدام الهاتف النقال.


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