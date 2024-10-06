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المساعيد يزور مدرستي الأشرفية والمنارة ويؤكد على متابعة الميدان التربوي

منذ 4 ثواني
المساعيد يزور مدرستي الأشرفية والمنارة ويؤكد على متابعة الميدان التربوي

وطنا اليوم:قام مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالكريم المساعيد بزيارة تفقدية صباح اليوم الأحد لمدرسة الأشرفية الأساسية للبنين.

حيث حضر فعاليات الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية ، كما تابع جانباً من الحصص الصفية ، وأكد على ضرورة الإستمرار ببرنامج الخطة العلاجية ، ورصد الحضور والغياب وتطبيق أسس النجاح والرسوب.

وقام المساعيد بزيارة لمدرسة المنارة الثانويه المختلطة الحي الشرقي وتكريم المعلمات بمناسبة يوم المعلم ، وحضور جانبا من الحصص الصفية .

واكد المساعيد بأن الهدف من الزيارات المدرسية متابعة الميدان التربوي ، والاطلاع على واقع المدارس ، وحل جميع المشاكل وتذليل جميع الصعوبات والتحديات .

وأشار إلى توجيه المدراء المختصين ورؤساء الأقسام لزيارات المدارس ، ومتابعة جمعيع الملاحظات والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن .

وقدم المساعيد الشكر والتقدير لمدراء المدارس والمعلمين والمعلمات على جهودهم المبذولة في إنجاح سير العملية التعليمية.


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