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الخارجية تجدد الدعوة للأردنيين في لبنان بضرورة المغادرة بأسرع وقت ممكن

منذ 8 ثواني
الخارجية تجدد الدعوة للأردنيين في لبنان بضرورة المغادرة بأسرع وقت ممكن

وطنا اليوم:أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها مستمرة في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأنهم بحمد الله بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان الشقيق.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إنه حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وخصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي يهدد أمن المنطقة برمتها، تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دعوتها، بضرورة مغادرتهم بأسرع وقت ممكن.
وأكد السفير القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان تؤكد استمرار عمل خلية الأزمة، التي شكلتها الوزارة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأنها على تواصل مستمر مع الجهات اللبنانية المختصة، وأبناء الجالية الأردنية هناك استناداً إلى قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة.
وأشار السفير القضاة إلى أن مركز عمليات الوزارة وسفارة المملكة في لبنان يعملان وعلى مدار الساعة على تقديم كل المساعدة الممكنة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، وتسهيل عملية مغادرتهم الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن.
ويهيب السفير القضاة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، مجدداً دعوته لهم بضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form

‏والتواصل مع الوزارة أو السفارة لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

‏•مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:

‏•00962799562903

‏•00962799562471

‏•00962799562193

‏أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: ⁦‪op.ctr@fm.gov.jo


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