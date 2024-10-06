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وادي الأردن تزيل اعتداءات على قناة الملك عبدالله

منذ دقيقة واحدة
وادي الأردن تزيل اعتداءات على قناة الملك عبدالله

وطنا اليوم:في إطار الجهود الحكومية المستمرة لاحكام السيطرة على مصادر المياه نفذت وزارة المياه والري -سلطة وادي الاردن حملة على قناة الملك عبدالله بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع، حيث قامت إدارة الأغوار الشمالية والوسطى، مساء يوم الجمعة 4 تشرين أول 2024 من خلال كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت وبمرافقة قوة أمنية من مركز امن الكرامة والادارة الملكية لحماية البيئة والدرك بتنفيذ حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله.
وبينت أن الحملة تركزت على إزالة برابيش عدد 15 بأطوال واقطار مختلفه ومعدات ومضخات مخالفة التي تم استخدامها لاستجرار المياه بشكل غير قانوني من القناة، وهو ما يعد تعدياً صارخاً على الموارد المائية الحيوية.
وقد قامت الفرق الميدانية بتوثيق كافة المخالفات من خلال تحرير ضبوطات رسمية بحق المعتدين، تمهيداً لتحويلهم إلى الإدعاء العام لمحاسبتهم وفقاً للقوانين وحسب الأصول.
وأكدت سلطة وادي الأردن وفق بيان لها اليوم الأحد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السلطة المستمر للحد من الاعتداءات على المياه، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد المائية، موضحة أن مثل هذه الحملات ستستمر الفترة القادمة، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي على قناه الملك عبدالله أو استغلالها بطرق غير قانونية، لضمان توفير المياه للمواطنين والمزارعين بشكل قانوني ومنظم.


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