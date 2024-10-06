البنك الأردني الكويتي الراعي الماسي للمؤتمرين الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية

وطنا اليوم:شارك البنك الأردني الكويتي كراعي ماسي في المؤتمر الدولي الثاني والستين والمؤتمر العربي السابع والاربعين للمتداولين بالأسواق المالية والذي عقدا بشكل مشترك لأول مرة في الأردن، خلال الفترة ما بين ٤-٥/ تشرين الأول، في فندق حياة ريجينسي أيلة في مدينة العقبة تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتداولين في الاسواق المالية في الاردن والعالم. وقد ناقش المؤتمر خلال الجلسات الحوارية التي عقدت على مدار يومين مواضيع تتعلق بالذكاء الصناعي، العملات الرقمية، توجهات اسعار الفائدة التمويل الاخضر، المدفوعات الدولية والمسؤولية المجتمعية. كما رعى البنك رحلة وحفل العشاء اللذان تم تنظيمهما لكافة المشاركين الى وادي رم، بهدف الترويج سياحاً للأردن.

وحضر الافتتاح السيد زهدي الجيوسي رئيس قطاع تنمية الأعمال في البنك والسيد إبراهيم بيشه – رئيس الخزينة والعلاقات الدولية، والسيد زيد شرايحة – رئيس تنمية الاستثمار والسيد زيد ناصيف- الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية التابعة للبنك بالاضافة الى عدد من الزميلات والزملاء من دائرتي الخزينة وتنمية الاستثمار .و قامت جمعية المتداولين بالاسواق المالية الأردنية بتكريم البنك لتقديمه هذه الرعاية وقد استلم التكريم ممثلاً عن البنك السيد ابراهيم بيشه – رئيس الخزينة والعلاقات الدولية.