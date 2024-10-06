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الأردنية تعلن عن توفر شواغر ضمن مقاعد البرنامج الموازي في 25 تخصص

منذ ساعة واحدة
الأردنية تعلن عن توفر شواغر ضمن مقاعد البرنامج الموازي في 25 تخصص

وطنا اليوم:أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية عن توفر شواغر للقبول ضمن مقاعد البرنامج الموازي على من يرغب بالتسجيل مراجعة مبنى وحدة القبول والتسجيل اعتبارا من صباح يوم الأحد 2024/10/06 من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 2 ظهراً.

ووفقا لوحدة القبول التسجيل فإن التخصصات الشاغرة هي:

1. الفيزياء
2. الجيولوجيا البيئية والتطبيقية
3. أصول الدين
4. الفقه وأصوله
5. المصارف الاسلامية
6. الإنتاج الحيواني
7. علم وتكنولوجيا الغذاء
8. الإقتصادالزراعي وادارةالأعمال الزراعية
9. الوقاية النباتية
10. البستنة والمحاصيل
11. تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار
12. الأراضي والمياه والبيئة
13. تربية الطفل
14. علم المكتبات والمعلومات
15. الهندسة المدنية
16. اللغة الفرنسية وآدابها
17. اللغتين الألمانية والإنجليزية
18. اللغتين الإيطالية والإنجليزية
19. اللغتين الكورية والإنجليزية
20. اللغتين الروسية والإنجليزية
21. اللغتين التركية والإنجليزية
22. الفلسفة
23. الآثار
24. إدارة المصادر التراثية وصيانتها
25. إدارة الضيافة


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